Akademik, bürokrasi ve siyasi hayatında yakından müşahede ettiği bir konuyu paylaşan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle su ve altyapı gibi vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren çok önemli konuların ehemmiyeti yeterince anlaşılamıyor. Bu konularda ne zaman bir sıkıntı yaşanırsa o zaman ülke gündemine geliyor. Su hayatın her anında, bütün canlılar için hayati olan bir maddedir. Su yoksa hayat yoktur. Nitekim uzay araştırmalarında bir gezegende hayat olup olmadığının anlaşılması için önce suya bakılıyor. Bu nedenle suyla alakalı hizmet yapanlar çok önemli ve ulvi bir vazifeyi yerine getirirken, bu alanda vazifesini yerine getirmeyenler için de büyük bir mesuliyet söz konusu."