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İstanbul'da barajlar susuzluk alarmı verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan pes dedirten açıklama: Problem gözükmüyor

Son yıllarda 'daki barajlarda yaşanan azalma sürüyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21 seviyeleri ile son yılların en düşük seviyesinde yer almaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı  ise barajların durumu ile ilgili olarak, "Şu an için İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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İstanbul'da barajlar susuzluk alarmı verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan pes dedirten açıklama: Problem gözükmüyor

Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle 'da barajlardaki doluluk oranı azalıyor.



BARAJLAR ALARM VERİRKEN İMAMOĞLU SAKİN
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 21,53 seviyelerinde seyrediyor. 18 aylık yönetimini değerlendirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkanı , İstanbul'un susuzluk sorununa ilişkin "Şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok" dedi.



Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53

Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27

Alibey barajı: yüzde 30,58

Terkos barajı: yüzde 22,96

Kazandere barajı: yüzde 3,32

Elmalı barajı: yüzde 24,23

Darlık barajı: yüzde 50,06

Istrancalar barajı: yüzde 25,55

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