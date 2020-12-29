PKK terör örgütü dağılıyor! Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, "Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'nda, bu yılın, dünyayı "şoke" eden virüs salgını, deprem ve sel afetleriyle tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin bu zorlukların hiçbirisinden yılmadığını ve yıkılmadığını anlatan Soylu, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, tüm badirelerde ayakta kalındığına işaret etti.

Soylu, tüm güvenlik gündemine rağmen Türkiye'nin fiziki kapasitesi ve demokrasi çıtasının yükseltildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm güvenlik başlıklarında saha sonuçlarımızı iyileştirdik, olumlu sonuçları trend haline getirdik. Belki de en önemlisi

strateji üreterek, günlük değil stratejik adımlar atarak, somut hedefler belirleyerek ilerledik. Tarif etmeye çalıştığım güvenlik risklerine karşın Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. PKK, ilk terör eylemine 1984'te başladı. PKK terör örgütüne 1984'teki katılım toplam 57'ydi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki o yıllardaki katılım sayısının altında. Geçen yıl 130, 2014'te ise 2 bin 558."

"BU YIL YAKALADIĞIMIZ KÖK KENEVİRİN PİYASA DEĞERİ 22,9 MİLYAR LİRADIR"

Türkiye'nin siber güvenlikte de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yılda 45 bin dijital materyalin incelenmesine karşın bu yıl rakamın 350 bin seviyesine geldiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, 2018'de tüm Avrupa'da yakalanan "ectasy" tabletinin yaklaşık 2 katının, eroinin ise yüzde 20'sinin narkotik birimlerince yakalandığını belirterek, "Zehir taciri PKK, sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi. Orayı da baskıladık. Sadece bu yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri 22,9 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

Trafikte 2015'te yıllık 7 bin 530 can kaybının görülmesine karşın 2020'yi 4 bin 930'lu rakamlarda kapatmayı öngördüklerini dile getirdi.

Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar sahil güvenlikte personel sayısının yüzde 30 artırıldığını, profesyonelleşme oranının ise

yüzde 71'den yüzde 100'e yükselttiklerini bildirdi.

"GÜNLÜK EVDEN HIRSIZLIK ORTALAMASINI 282'DEN 157'YE ÇEKTİK"

Jandarma personelinin yüzde 13,5 arttığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Profesyonelleşme oranını da yüzde 58'den yüzde 82'ye çıkarttık. 30 bin çarşı ve mahalle bekçisiyle, sokakların asayişinde

çok farklı bir trend yakaladık. Günlük evden hırsızlık ortalamasını 282'den 157'ye çektik. 2021 için 100'ün altını hedefliyoruz.

Küresel bir problem haline gelen göç yönetiminde yaptıklarımız zaten herkesin malumudur. Dünyanın şapka çıkardığı ve

rakamlarla ifade etmemize gerek olmayan bir hadisedir. Uyum politikalarının faydalarını her alanda görüyoruz. Dünya kadar fitne üretmeye çalıştılar, hiçbiri tutmadı. Öte yandan, düzensiz göçle insanüstü bir gayretle ama yine hukuk ve vicdanı önceleyerek mücadele ediyoruz. Geçen yıl 458 bin kaçak göçmen yakalamıştık. Bu yıl virüs salgınına rağmen sayımız 119 bin oldu."

"19 MİLYONU AŞKIN TALEP VE HİZMETİ KARŞILADIK"

Soylu, dünyayı altüst eden virüs salgınında da küresel ölçekte bir başarı ortaya koyduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerin birbirlerinin maske kargolarına el koydukları, AB üyesi ülkelerin birbirlerinden gelen yardım çağrılarına

kulak tıkadığı bir süreçte bizim sağlık sistemimiz kilitlenmedi. Hiçbir malzemenin sıkıntısı çekilmedi, kamu düzenimiz bozulmadı. 'İmdat' diye bağırmadık. Vefa Sosyal Destek gruplarını oluşturduk ve bu organizasyon eliyle 19 milyonu aşkın talep ve hizmeti karşıladık."

"AFET İŞLERİ İÇİN BU YIL 1 MİLYAR 246 MİLYON LİRA ÖDENEK KULLANILDI"

2020'nin deprem ve afetler yılı olduğunu, bu afetler karşısında da aciz kalmadıklarını anlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Ne Giresun sel felaketinde, ne Elazığ depreminde, ne Bingöl Karlıova, İran Hoy merkezle Van depreminde ne de İzmir depreminde en küçük bir eksiklik, yoksunluk, karmaşa yaşanmadı. Tüm afetlere en kısa sürede müdahale edildi ve geçen yıl 386 milyon acil yardım ödeneği kullandığımız afet işleri için bu yıl 1 milyar 246 milyon lira ödenek kullanıldı. Tüm bu rakamları paylaşmaktan maksadım şudur: Türkiye, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, hiçbir sorumluluğun altında ezilmeden, kendi güvenliğini sadece yerli ve milli İHA'larla değil yerli ve milli stratejileriyle sağlamaktadır."