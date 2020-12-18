Ürküten kuraklık raporu: Son 90 yılın en kötüsü

Raporda şu bilgilere yer verildi: "Elde edilen verilere göre yapılan değerlendirmeler, 2020 su, tarım yılında yağışlarda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde normallerine göre azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Yağışlarda bir önceki yıla göre kıyaslandığında ise tüm bölgelerde azalma gerçekleşmişti."