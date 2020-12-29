"Türkiye Değişim Partisi sağ el ile sol eli birleştiriyor. Biz sağın ve solun tekelinde asla değiliz. İstiyoruz ki yüreği insan sevgisiyle olan, yüreği barıştan yana olan, milli manevi duygulara saygı duyan, Atatürk ilkelerini savunan, inançlara saygılı, laiklikle bütünleştiğimiz, hudut ve bayrak birliği dediğimiz bütün yurttaşlarımıza Türkiye Değişim Parti'mizin kapıları açıktır. Süratli bir şekilde ilçe başkanlarımız göreve başlıyorlar, üye kayıt kampanyalarımız yoğun olarak devam edecek, bundan sonra ben de gece gündüz illerde ve ilçelerde olacağım."

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