Son dakika: Kuraklık Türkiye'yi vurdu! Meşhur nehir karardı

Yeşilırmak'taki su seviyesinin önceki yıllarda da azaldığına ancak kirliliğin bu seviyelerde görülmediğine değinen Belediye Başkanı Sarı, "Toprak rengi akan ırmağımız şimdi simsiyah akıyor. Bu da çevrede arıtma tesislerinin olmaması ve kirlilikten kaynaklanıyor" dedi.



