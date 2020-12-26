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Son dakika: Halk TV'de skandal sözler! Ayşenur Arslan ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Son dakika haberine göre Her fırsatta dini ve milli değerleri aşağılamayı kendine görev edinen zihniyet yeniden ortaya çıktı. Sözde gazeteci 'nin kanalı 'de skandal sözler sarf ederek alay etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığıyla tanınan gazeteci müsveddesi Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza attı. Hükümete saldırmayı kendine görev edinen ve sürekli olarak ekranlarda provokasyon yapan Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalktı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

"Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki topladı.

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