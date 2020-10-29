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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı: Neden Fransa'ya ses çıkarıyorsunuz?

'de Türkiye karşıtı provokatif söylemleriyle kamuoyunun hafızalarına kazınan Ayşenur Arslan, yine toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştı. Arslan televizyon programında, İslam'a ve Müslümanlara en ağır hakaretleri devlet politikası haline getiren Fransa'ya ses yükselten Türkiye'yi suçladı. Arslan "İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı: Neden Fransa'ya ses çıkarıyorsunuz?

Halk TV'de Türkiye karşıtı provokatif söylemleriyle kamuoyunun hafızalarına kazınan Ayşenur Arslan, yine toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştı. Arslan televizyon programında, İslam'a ve Müslümanlara en ağır hakaretleri devlet politikası haline getiren Fransa'ya ses yükselten Türkiye'yi suçladı.

"EKONOMİMİZİ SIKINTIYA GİRMESİNİ NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ?"
Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan iğrenç karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi: 'İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Arslan'ın bu skandal ifadeleri büyük tepki aldı.

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