Marketler kaçta kapanıyor? Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, kasap ve kuruyemişçiler belirli saatler aralığında hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile bu yerlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, şu an market kapalı mı? 26 Aralık Cumartesi marketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.