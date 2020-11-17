17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ayşenur Arslan Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı çıktı: Muhalefet partilerini susturmak için yapılıyor

Ayşenur Arslan Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı çıktı: Muhalefet partilerini susturmak için yapılıyor

'nin 'a asker göndermesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereye karşı çıkanlardan 'de program yapan "Bana sorarsanız gövde gösterisi muhalefet partilerini susturmak için" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Ayşenur Arslan Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı çıktı: Muhalefet partilerini susturmak için yapılıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yardım anlaşması kapsamında, dün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek, "Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı" denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Halk TV'de Medya Mahallesi programında yaptığı skandal yorumlarla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan bunlara bir yenisini ekledi. Arslan Meclis'e sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdi.

Ayşenur Arslan Türkiyenin Azerbaycana asker göndermesine karşı çıktı: Muhalefet partilerini susturmak için yapılıyor AYŞENUR ARSLAN TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKTI: MUHALEFET PARTİLERİNİ SUSTURMAK İÇİN YAPILIYOR

ERMENİSTAN'A GÖVDE GÖSTERİSİ

Avukat Celal Ülgen ile birlikte tezkereyi eleştiren Arslan, "Bakalım göreceğiz bu karar saraydan geldiği için öncelikle gündeme alınacaktır. Bana sorarsanız Ermenistan'a gövde gösterisi Türk askeri Azerbaycan'da görüntüleri. Bütün bunlar için bu tezkere çıkıyor.

MİLLİYETÇİLİK TEHLİKELİ

Yani Türkiye'de biliyorsunuz milliyetçilik yükselen bir değer haline geldi. Eğilim aslında. Milliyetçilik aşırıya giderse başka bir noktaya gider. O eğilimi beslemek muhalif partileri bile susturmak için Azerbaycan'a biz asker göndereceğiz. İstiklal Marşı ile hadi güle güle görüntüleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev işgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti İLHAM ALİYEV İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGEDE AZERBAYCAN BAYRAĞINI ÖPEREK GÖNDERE ÇEKTİ
Şaka değil gerçek: Nikol Paşinyanın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı ŞAKA DEĞİL GERÇEK: NİKOL PAŞİNYAN'IN AZERBAYCAN İSTİHBARATIYLA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Fuzuli’ye ilk ziyaret SON DAKİKA HABERİ | AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'DEN FUZULİ'YE İLK ZİYARET

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA