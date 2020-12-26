26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten 'Türkçe ezan' açıklaması! Hükümeti suçladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten 'Türkçe ezan' açıklaması! Hükümeti suçladı

 Genel Başkanı  partisinin düzenlediği organizasyonda  okunması hakkında iktidarı suçladı. Kılıçdaroğlu, tartışmaları hükümetin gündem değiştirme çabası olarak yorumladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olan bir programda "Türkçe ezan okunması" sonrası gelen tepkiler, CHP lideri tarafından, "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

KILIÇDAROĞLU TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİ SUÇLADI!
CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışması da soruldu:

Ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.

'UYUŞTURUCUDAN VERGİ' POLEMİĞİ
Vergi Usul Kanunu'nun 9. Maddesi; bir gelirin konusu suç teşkil etse dahi vergilendirilmesi gerekir diyor. Diğer yandan 2006'da kurumlar kanunu vergisinde değişiklik yapılarak vergi cennetlerindeki paraların Türkiye'ye getirilmesi halinde yüzde 30 vergilendirileceği düzenlemesi getirildi. Uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayımlanması gerekiyor.

PANDEMİ SÜRECİ VE AŞI
Kemal Kılıçdaroğlu, DSÖ tarafından sıklıkla pandemi sürecini iyi yönettiği için örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'nin süreci kötü yönettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, aşı geliyor, gelirse elbette olacağız. Doktorlar 'şu aşıyı ol' derlerse olacağız.

İBB’nin skandal “Şeb-i Arus” programına tepkiler sürüyor! A Haberde flaş açıklama: Son derece bilinçli bir faaliyet! İBB'NİN SKANDAL "ŞEB-İ ARUS" PROGRAMINA TEPKİLER SÜRÜYOR! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: SON DERECE BİLİNÇLİ BİR FAALİYET!
Allaha savaş açar gibi Sami Özer İBBnin Şeb-i Arus törenine ilişkin A Habere konuştu "ALLAH'A SAVAŞ AÇAR GİBİ" SAMİ ÖZER İBB'NİN ŞEB-İ ARUS TÖRENİNE İLİŞKİN A HABER'E KONUŞTU

Bakan Varank Kılıçdaroğluna böyle tepki gösterdi: Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli BAKAN VARANK KILIÇDAROĞLU'NA BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ: FAŞİST KİME DENİR DİYE SORDUKLARINDA BU VİDEOYU İZLETMENİZ YETERLİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vergi skandalına Mine Kırıkkanat bile tepki gösterdi: Aklını mı yitirdi? CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VERGİ SKANDALINA MİNE KIRIKKANAT BİLE TEPKİ GÖSTERDİ: AKLINI MI YİTİRDİ?
Kılıçdaroğlu: Organ Ticareti Yapandan Vergi Alın / A Haber KILIÇDAROĞLU: "ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALIN" / A HABER
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu CHP'Lİ HAMZAÇEBİ KILIÇDAROĞLU'NUN 'UYUŞTURUCU VE ORGAN TİCARETİ YAPANLARDAN VERGİ ALINSIN' SÖZLERİNİ SAVUNDU
Kılıçdaroğlundan skandal çağrı: Organ ve uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL ÇAĞRI: ORGAN VE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ADAMDAN VERGİ ALACAKSIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA