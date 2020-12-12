Başkan Erdoğan'ın katıldığı Azerbaycan'ın "Zafer Töreni" CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti

TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçtiğimiz TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Kardeş Azerbaycan'a yollanacak Türk askerlerine her zaman olduğu gibi yine karşı çıkanlar da vardı. Onlardan biri de Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan oldu. Arslan "Bana sorarsanız gövde gösterisi muhalefet partilerini susturmak için" ifadelerini kullandı.