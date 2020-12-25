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İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB aracı taşıdı! Maltepe teşkilatının taşınması için işçiler gönderildi

İYİ Başkanlığı, ’nden yeni yerine taşındı. Maltepe İlçe Başkanı ’ın koordine ettiği taşınma işleminde 'nin imkanları kullanıldı. Eşyalar belediyeye ait hizmet kamyonu ile taşınırken, personelleri de bu işleme yardım etti.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB aracı taşıdı! Maltepe teşkilatının taşınması için işçiler gönderildi

Maltepe , 367 numarada bulunan merkezini, Maltepe'deki özel bir diş sağlığı merkezinin üst katına taşıdı. 24 Aralık'ta gerçekleştirilen taşınma işleminde 'nin imkanları kullanıldı.

Eşyalar, üzerinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Aracı" yazan, Başkanlığı'na hizmet veren sivil plakalı kamyona yüklenerek yeni yerine götürüldü.

İYİ Başkanı 'ın koordine ettiği taşınma işlemine, İBB personelleri de katıldı.

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar (Kahverengi paltolu)

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