Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Onur Yılgün'ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sadık Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tarafların avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Ş, "Aldatıldım. Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. 5 aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik ve hastaneye gittik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'dur" açıklamasını yaptı.