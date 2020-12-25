Market alışverişinde yeni dönem! Ücretli naylon poşetten sonra yeni sistem geliyor

100 BİN KİŞİYE İŞ

Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, "Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı'yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90'ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13'ten yüzde 35'e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız" dedi. CHP'nin Çevre Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hürriyet'e, "Başarılı ülkelerde sistem kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalışıyor. Getirilmek istenen sistemle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar TL'ye yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz" dedi.