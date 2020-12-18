Ümit Özdağ'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklaması: Bana terbiyesizlik yaptı

Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten 'Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum' dedi.