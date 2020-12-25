FETÖ'nün sosyal medya manipülasyonu deşifre oldu! Kirli yüzlerini ifşa edenleri hedef aldılar

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulundu. Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden oldu.

Öte yandan, TASC'ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.