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FETÖ'nün sosyal medya manipülasyonu deşifre oldu! Kirli yüzlerini ifşa edenleri hedef aldılar

'de Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin, 'cü 'i eleştiren Twitter paylaşımlarının ardından yurt dışında örgütlenen FETÖ destekçileri, komitenin hesabının kapatılması için Twitter'a şikayet yağdırdı. Yurt dışında üzerinden örgütlenen (FETÖ) destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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FETÖ'nün sosyal medya manipülasyonu deşifre oldu! Kirli yüzlerini ifşa edenleri hedef aldılar

'de Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin, 'cü 'i eleştiren Twitter paylaşımlarının ardından yurt dışında örgütlenen FETÖ destekçileri, komitenin hesabının kapatılması için Twitter'a şikayet yağdırdı

FETÖ destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu bağlamda, ABD merkezli Twitter, (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) hesabını askıya aldı.

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulundu. Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın hesabını askıya alması tepkilere neden oldu.

Öte yandan, TASC'ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.

TASC, FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ABD'DE HERKESE ANLATIYOR
ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

KANTER, ABD'DE FETÖ'NÜN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERDEN
FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

NBA takımlarından 'de oynanan Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurması ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlaması, örgüte olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği örgütün elebaşı 'e açıkça destek vermeye devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'deki Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) ve temsilcilerinin resmi hesaplarının Twitter tarafından askıya alınmasına tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: TWİTTER'IN TASC'IN HESABINI ASKIYA ALMASI KABUL EDİLEMEZ
Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Twitter tarafından, TASC'ın ve temsilcilerinin resmi hesaplarının askıya alınması kabul edilemez. Bu, tam da bu iletişim çağında sosyal medyanın rolünü itibarsızlaştıran ifade özgürlüğünün açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'CÜLER ÖRGÜTLÜ SALDIRILARIYLA FACEBOOK VE TWİTTER'I MANİPÜLE EDİYOR
ABD merkezli Twitter, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu TASC'ın hesabını askıya almıştı.

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden olmuştu.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden örgütlenen FETÖ destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TASC, FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ABD'DE HERKESE ANLATIYOR
ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

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