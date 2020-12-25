Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Müşteriler için ekonomik olsun diye kuzu şırdan haricinde dana şırdan satmaya başladığını ve normal şırdanın 3 katı olan bu ürünü 35 liraya sattığını söyleyen Çıray, doyurucu ve uygun fiyatta olması nedeniyle 3 kişilik olan dana şırdana olan ilginin yoğun olduğunu belirtti.