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Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

'nın simge yemeklerinden olan şırdan dolması geçmişte 1-2 liraya satılırken şu an ise tanesi 16 liradan satılıyor. Fiyatların çok arttığını belirten şırdancı 38 yaşındaki , "Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz" dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Kebabın başkenti olarak tanınan Adana'da sevilen bir diğer lezzet olan şırdan dolmasının fiyatı gün geçtikçe artıyor. Geçmişte tanesi1-2 liradan satılan şırdan dolmasının bugünkü fiyatı ise 16 lirayı buldu.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Kentte neredeyse her cadde üzerinde bulunan şırdan tezgahlarındaki eski yoğunluk azalırken, fiyatlarının ise önümüzdeki süreçte artmaya devam etmesi bekleniyor.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Sakatat kategorisine giren şırdan, Adana'da özellikle gece geç saatlerde aperatif bir yemek türü olarak yoğun ilgi görüyor.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

20 yıldır kentte şırdancılık yapan Kadir Çıray (38), yükselen fiyatlardan esnaf olarak kendilerinin de mutsuz olduğunu fakat ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Müşterilerin fiyatlara tepki gösterdiğini ve gün geçtikçe şırdandan vazgeçenlerin sayısının artığını söyleyen Çıray, lezzetten ödün vermeyerek şırdan sevenleri ellerinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Şırdanın Adana'da bilinirken son yıllarda hobi haline geldiğini ve daha sonra da başka kentlere de sıçradığını dile getiren Kadir Çıray, fiyatların da bunun sonucunda fırladığını belirtti.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde gün geçtikçe şırdan tezgah sayılarının arttığını anlatan Çıray, buraların yakında Adana'yı bile geçeceğini ifade etti. Kadir Çıray, "Şırdanı sadece Adanalılar yerdi. Şimdi adını bilmeyen bile yiyor.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Doğu kentleri de bu işe girince pazarda ürün kalmadı. Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz. 3-5 ay önce çiğ şırdanı 8 liraya alırken şimdi 11 liraya alıyoruz.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Bunun işçiliği, pirinci, pişirmesi derken mecbur 16 liraya veriyoruz. Önceden 1 liraya yenilen ürün bu hale geldi.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

O dönem günde 1000 tane satarken şimdi 200 tane dahi satamıyoruz. Ben isterim ki 5 lira olsun ama bu gidişle 20 lirayı bulur" diye konuştu.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Müşteriler için ekonomik olsun diye kuzu şırdan haricinde dana şırdan satmaya başladığını ve normal şırdanın 3 katı olan bu ürünü 35 liraya sattığını söyleyen Çıray, doyurucu ve uygun fiyatta olması nedeniyle 3 kişilik olan dana şırdana olan ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Doğma büyüme Adanalı olduğunu ve yıllardır şırdanı çok severek yediğini söyleyen Ali Telkuran ise yükselen fiyatlardan sonra şırdan yemekten vazgeçtiğini belirtti.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Geçmişte şırdanı 2 buçuk liraya yerken şimdi 16 lira vermenin zoruna gittiği vurgulayan Telkuran, "Eskiden şırdan kocamandı ve ucuzdu. Şimdi pahalı ve küçük.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Bu paraya şırdan yiyip aç kalacağıma Adana kebabı yaptırır yerim. Kesimhanelerden dolayı böyle oldu.

Şırdana talep patladı fiyatlar fırladı: Altın alabiliyoruz ama şırdan bulup alamıyoruz

Şırdanla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Eylül Naz Ün ise fiyatları görünce şaşırdığını, böyle giderse şırdana olan ilginin azalacağını belirtti.

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