İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan FETÖ'cü Enes Kanter ile görüştü

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün militanlarından Enes Kanter ile buluştu.

Teröristelebaşı Fetullah Gülen'in üvey oğlu olduğunu belirten Kanter ile fotoğrafını paylaşan Erdan, sosyal medyada tepki çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADE

FETÖ'cü firari Enes Kanter ile ABD'de görüşen işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Enes Kanter ile bu hafta tanıştığını ve kendisinin Başkan Erdoğan karşıtı olduğu için bedel ödediğini savundu.

Söz konusu paylaşıma Türklerden yoğun tepki geldi.

TÜRKİYE İLE İSRAİL DİPLOMATLARININ ARASINDAKİ FARK

Chicago Başkonsolosu Umut Acar İsrailli diplomatın söz konusu paylaşımı hakkında, "Bir Türk Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi asla yüzünde neşeli bir sırıtışla bir pislikle poz vermez. Bu anca bir İsrailli Büyükelçinin yapacağı şeydir" diyerek tepkisini dile getirdi.