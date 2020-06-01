FETÖ Trump'ı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABD'deki eylemlere katıldı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı. "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan atan Kanter kameralara yansıdı. FETÖ'cü Enes Kanter, göstericilere destek vermek için orada görünse de; seçimlerde Hillary Clinton’ın kampanyasına milyonlarca dolar destek veren örgütün asıl amacı gösteriler nedeniyle köşeye sıkışan Trump'a ABD'deki ünlü FETÖ'cüleri kullanarak bir darbe daha indirmek.
ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen ve NBA'de Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı.
FETÖ'NÜN MANEVİ OĞLUNDAN DESTEK
Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda görüntülendi. Kanter'in göstericilerle birlikte "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attığı anlar kameraya yansıdı.
CLINTON İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren Kanter, Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkisiyle biliniyor.
GÜLEN ARTIKLARINI GÖNDERİYOR
Her fırsatta Türkiye'ye karşı utanmaz ve çirkin söylemlerini sürdüren FETÖ'cü kanter, Gülen'in fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." mesajıyla paylaşmış, açık açık Fethullah Gülen'e hayranlığını bir kez daha dile getirmişti.
Gülen ise bir videosunda masasındaki artıkların Kanter'e gönderilmesini istemişti.
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