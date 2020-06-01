01 Haziran 2020, Pazartesi
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FETÖ Trump'ı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABD'deki eylemlere katıldı

elebaşı 'in manevi oğlu , 'de 'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı. "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan atan Kanter kameralara yansıdı. FETÖ'cü Enes Kanter, göstericilere destek vermek için orada görünse de; seçimlerde ’ın kampanyasına milyonlarca dolar destek veren örgütün asıl amacı gösteriler nedeniyle köşeye sıkışan Trump'a ABD'deki ünlü FETÖ'cüleri kullanarak bir darbe daha indirmek.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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FETÖ TRUMP'A OPERASYON ÇEKİYOR!

'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi 'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.

elebaşı 'e yakınlığı ile bilinen ve NBA'de forması giyen , polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı.

FETÖ Trump'ı devirmek için teröristlerini sahaya indirdi! Enes Kanter ABD'deki eylemlere katıldı FETÖ TRUMP'I DEVİRMEK İÇİN TERÖRİSTLERİNİ SAHAYA İNDİRDİ! ENES KANTER ABD'DEKİ EYLEMLERE KATILDI

FETÖ'NÜN MANEVİ OĞLUNDAN DESTEK
Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda görüntülendi. Kanter'in göstericilerle birlikte "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attığı anlar kameraya yansıdı.

CLINTON İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren Kanter, Trump'ın eski rakibi Hilary Clinton ile yakın ilişkisiyle biliniyor.

GÜLEN ARTIKLARINI GÖNDERİYOR
Her fırsatta 'ye karşı utanmaz ve çirkin söylemlerini sürdüren FETÖ'cü kanter, Gülen'in fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." mesajıyla paylaşmış, açık açık 'e hayranlığını bir kez daha dile getirmişti.

Gülen ise bir videosunda masasındaki artıkların Kanter'e gönderilmesini istemişti.

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