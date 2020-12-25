Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak bilinen eski sevgili Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'TikTok' isimli bir sosyal medya platformu üzerinden şüpheli Abdullah S.'yi tehdit etti. TikTok fenomeni Abdullah S., yaptığı yayın ile 'Adalet yerini bulacak' ifadelerini kullandı.