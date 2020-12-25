Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde gözlerin çevrildiği Ümitcan Uygun, sosyal medyada tehditler savurmuştu. Ölüm tehditlerinde bulunan Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.
Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun serbest bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından şüphelerin yoğunlaştığı isim yine Ümitcan Uygun oldu.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak bilinen eski sevgili Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'TikTok' isimli bir sosyal medya platformu üzerinden şüpheli Abdullah S.'yi tehdit etti. TikTok fenomeni Abdullah S., yaptığı yayın ile 'Adalet yerini bulacak' ifadelerini kullandı.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeninin sözlerine karşılık küfür içerikli paylaşımının ardından 'Seni öldüreceğim' dedi.
Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Ümitcan Uygun, savcılıkta ifade verdi.