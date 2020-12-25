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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

'ın şüpheli ölümünde gözlerin çevrildiği , sosyal medyada tehditler savurmuştu. Ölüm tehditlerinde bulunan Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

'ın ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan serbest bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından şüphelerin yoğunlaştığı isim yine Ümitcan Uygun oldu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak bilinen eski sevgili Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'TikTok' isimli bir sosyal medya platformu üzerinden şüpheli Abdullah S.'yi tehdit etti. TikTok fenomeni Abdullah S., yaptığı yayın ile 'Adalet yerini bulacak' ifadelerini kullandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeninin sözlerine karşılık küfür içerikli paylaşımının ardından 'Seni öldüreceğim' dedi.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Ümitcan Uygun, savcılıkta ifade verdi.

Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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