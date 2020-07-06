FETÖ'cü Enes Kanter bir kez daha haddini aştı!
İsrail’in Haaretz Gazetesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ’cü Kanter, tehdit edildiğini açıkladığı röportajda ABD’deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler sarf etti. Kaçak Fethullahçı, “Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor” deme cüretinde bulundu. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
İsrail'in Haaretz Gazetesi, NBA Boston Celtics'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.
ÖZGÜRLÜK KISITLAMASIYMIŞ
ABD dâhil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak sunmaya kalktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinde direk Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı görüldü. FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor"deme cüretini gösterdi. Kanter ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmaya kalkıştı.
DAMLA KAYA - SABAH
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