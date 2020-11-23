"YAZIKLAR OLSUN"

Türkiye söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Yahudilerle ilgili sözlerini hatırlatarak, "İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen'in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? 'Antisemitizme karşı' ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun" görüşünü dile getirdi.

'HİÇ ŞAŞIRTMADI'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de, yine Twitter'dan, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" açıklamasını yaptı. Enes Kanter, ABD Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics'te oynadıktan sonra kısa süre önce Portland Trail Blazers takımına transfer olmuştu.