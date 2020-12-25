Mutasyon aşıyı etkileyecek mi? Bilim Kurulu üyesi Öztürk A Haber’de cevapladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Recep Öztürk'ün açıklamaları:

"Mevcut Çin aşısı Sinovac, Brezilya ve Endonezya'da 3. Faz çalışması yapılan bir aşı. 3. Fazda aşının özellikle etkinliğini ortaya koyması bakımından önemli ve burada güvenirliği ortaya çıkar.

Şu an Türkiye pandemideki büyük ihtiyaçtan dolayı bu çalışmayı yürüten ilgili kesimlerden çalışmanın durumunu rica ettiler. Ve bu ara değerlendirmeyi bağımsız bilim adamları yapıyor. Ve dün açıklandığı gibi ortaya yüzde 91,25'lik bir oran çıktı.

Güvenlik içinde bir alerjik vaka dışında ciddi bir durum söz konusu değil. Bu çalışmalar devam edecek. 2. aşından 14 gün geçmiş kişiler için bu değerlendirme yapıldı ve yeni girenler de buna dahil edilecek. Aşının koruma oranı yüzde 91'li bir orana sahip.

Eldeki veriler değerlendirildiğinde Sağlık Bakanlığı bu aşının kullanılabilir olduğuna karar verdi. Pazartesi gelecek aşı tüm değerlere rağmen 14 günlük kontrollere alınıp sonrasında daha önce belirtilmiş risk gruplarına yapılacak. Tedbirlere uyarsak 3-4 hafta içerisinde hasta ve vaka sayılarında düşme yaşandı. Aşıyla beraber daha iyi durumlara gelecek.

Bugüne kadar bu virüsle ilgili olarak 4 bine yakın mutasyon bildirildi. Bunlardan hiçbirisinin aşının etkisini ortadan kaldıracak fonksiyona sahip olmadığı görüldü. Bugün içinde böyle düşünülüyor. Haliyle çalışmalar devam ediyor. Mutasyon çok geniş bir değişime sahip değil. Aşının korumasını etkileyecek bir genişliğe sahip değil. Mutasyonların hiç birisi aşının etkisini ortadan kaldırmıyor.

Bu hastalığın yüzde 80 hafif geçtiğini biliyoruz. Yüzde 15'te hastaneye yatma şartları oluşuyor. Yüzde 5 gurubu ise yoğun bakıma giriyor. Kimda hastalığın ağır seyredeceğine dair elimizde hiç bir şey yok. Gençlerde bile hastalık ağır geçebiliyor. Verilen ilaçları zamanında almak zorundayız. Kimde ağır seyredebileceği belli olmuyor. Hastalık bir anda farklı bir seyre girebiliyor. O yüzden devletin ücretsiz olarak verdiği ilaçları mutlaka kullanalım."