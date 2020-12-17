FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin 7.yılı! O gün neler yaşandı? Hedeflenen neydi?

Bugün terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin 7. yılı. 17 ve 25 Aralık'ta hedeflenen neydi? Planın arkasında ne vardı?Yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? A Haber muhabirleri Melis Coşan ve Ramazan Almaçayır sıcak noktalardan detayları aktardı. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin 7. yılı. 17 ve 25 Aralık'ta hedeflenen neydi? Planın arkasında ne vardı?Yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? A Haber muhabirleri Melis Coşan ve Ramazan Almaçayır sıcak noktalardan detayları aktardı. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

O dönem yaşananları canlı yayında anlatan Sarı, "Yolsuzlukları soruşturuyoruz kisvesi altında Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş hükümetine karşı ilk beliren yargı darbesi olarak biz bunu tanımlıyoruz. Sözde savcı hakim kılıklı gözüken FETÖ'cü terör örgütü unsurları dönemin Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dışında soruşturmalar yaptıkları sözde iddianameleri sözde soruşturmaları sisteme aktarmadan bu faaliyetlere giriştiklerini gördük." ifadelerini kullandı.