- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ANALİZ - 17-25 Aralık yargı darbesinin 7.yılı! Millete operasyonda medya ve muhalefetin rolü
FETÖ'nün "17-25 Aralık darbe girişimi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3 buçuk ay kalmıştı. Terör örgütü, Emniyet'teki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi planı ve o planın nasıl ters-düz edildiği analiz haberimizde...
FETÖ'nün "17-25 Aralık darbe girişimi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3 buçuk ay kalmıştı. Terör örgütü, Emniyet'teki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi planı ve o planın nasıl ters-düz edildiği analiz haberimizde...