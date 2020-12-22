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Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı: Organ ve uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın

 Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında "ne dediğinin farkında mı?" dedirten bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın.  ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan alacaksın." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama,  kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kılıçdaroğlu daha önce de koronavirüse karşı önlem stratejisi olarak "kahvehanelerde her oyunda yeni deste açacaksın" önerisinde bulunmuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına beklenmedik bir açıdan yaklaştı.

CHP Lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.



"UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALACAKSIN"
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan organ mafyası ve uyuşturucu tacirleri için bakın ne talep etti! CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN ORGAN MAFYASI VE UYUŞTURUCU TACİRLERİ İÇİN BAKIN NE TALEP ETTİ!

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