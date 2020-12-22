22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın davasında flaş ifade! Mahkemede itiraf etti

FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın davasında flaş ifade! Mahkemede itiraf etti

FETÖ ajanı eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY yöneticiliği, örgüt üyeliği, siyasi ve askeri casusluk suçlamalarıyla yapılan yargılama esnasında sanık Chamatzoglou verdiği ifadesinde, Enver Altaylı ve damadının yurt dışına kaçırılmak istendiğini söyledi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın davasında flaş ifade! Mahkemede itiraf etti

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Altaylı'nın ekleme çıkarma yapıldığı iddiasıyla kabul etmediği dijital verilerin bilirkişiye tekrar inceletildiğini ve bunlarla ilgili hazırlanan raporun dosyaya girdiğini belirtti. Raporla ilgili görüşü sorulan Altaylı, raporun kendisine ulaşmadığını; ancak raporda dijital verilerde oynama olmadığı yönünde bir görüş bildirildiğini tahmin ettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık avukatlarına kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talepleri yönünden söz verdi. Sanık Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz, bu yöndeki taleplerini sıralayarak, tutuksuz sanık Chatmatzoglou'nun ifadelerinde çelişki bulunduğunu savunarak, sanığa, "Ali Serhat Ilıcak sizden ne talep etti?" sorusunu yöneltti. Sanık Chamatzoglou, Ilacak'ın kendisinden, "Benim çok yakın tanıdığım bir yazar arkadaşım ve damadının yurt dışına çıkması gerekiyor" dediğini belirterek, "Kendisinin yurt dışına çok rahat girip çıktığını bildiğim için, 'saçmalama abi' dedim" diye cevap verdi. Ilıcak'ın isim verip vermediğinin sorulması üzerine sanık Chamatzoglou, "Evet Enver Altaylı ve damadı dedi" ifadelerini kullandı. Chamatzoglou, konuşmada diğer sanık Mehmet Barıner'in isminin ise hiç geçmediğini söyledi.

Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri yönünden söz verilen sanık Altaylı, davanın 'yasaklı delil' kullanılarak açıldığını iddia ederek, mahkeme heyetine yönelik, "Bu delillerle yargılama yaparak suç işliyorsunuz. Bunu yapmayın. Yoksa Ergenekon-Bolyoz yargılamaları yapan, kapatılan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin başına gelenler sizin de başınıza gelir. Kronik rahatsızlıklarım var, bu şartlarda cezaevinde tutulamam. Yaşım da göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme, Altaylı'nın taleplerinin ardından duruşmaya ara verdi.

Son dakika: FETÖden tutuklu eski MİTçi Mehmet Barınerden Enver Altaylı itirafı: Beni yurtdışına kaçıracaktı SON DAKİKA: FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ MİT'Çİ MEHMET BARINER'DEN ENVER ALTAYLI İTİRAFI: BENİ YURTDIŞINA KAÇIRACAKTI
Son dakika: Ümit Özdağın beyanı FETÖden yargılanan Enver Altaylının dava dosyasında SON DAKİKA: ÜMİT ÖZDAĞ'IN BEYANI FETÖ'DEN YARGILANAN ENVER ALTAYLI'NIN DAVA DOSYASINDA
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncunun babası Orhan Kavuncu’dan FETÖ’cü Enver Altaylı’ya ilginç destek İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU'NUN BABASI ORHAN KAVUNCU'DAN FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'YA İLGİNÇ DESTEK
Enver Altaylıdan Kozinoğlu mesajı! Bu bir felaket olur ENVER ALTAYLI'DAN KOZİNOĞLU MESAJI! BU BİR FELAKET OLUR
Alparslan Türkeşin FETÖ ajanı Enver Altaylı ile ilgili sözleri ortaya çıktı: Asla yetinmez! Darbe bile yapmak ister ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN FETÖ AJANI ENVER ALTAYLI İLE İLGİLİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: ASLA YETİNMEZ! DARBE BİLE YAPMAK İSTER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA