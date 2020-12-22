Son dakika: Maltepe'deki bir özel hastanede yangın paniği

Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İdealtepe Akgüvercin Sokak'taki bir özel hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.