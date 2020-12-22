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Son dakika: Maltepe'deki bir özel hastanede yangın paniği

Son dakika haberleri... 'de özel bir hastanede çıktı. Hastanede çıkan yangın için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, müdahaler sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İdealtepe Akgüvercin Sokak'taki bir özel hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

SON DAKİKA | İstanbulda hastanede yangın! A Haber olay yerinde... SON DAKİKA | İSTANBUL'DA HASTANEDE YANGIN! A HABER OLAY YERİNDE...

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