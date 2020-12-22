Son dakika: Maltepe'deki bir özel hastanede yangın paniği
Son dakika haberleri... Maltepe'de özel bir hastanede yangın çıktı. Hastanede çıkan yangın için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, müdahaler sürüyor.
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Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İdealtepe Akgüvercin Sokak'taki bir özel hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.