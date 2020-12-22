İhracat trenine karşı "Yalan treni"! Tren yalancıları özür dileyecek mi? A Haber canlı yayınında değerlendirdiler
İstanbul Halkalı'dan kalkan Çin ihracat treni, Çin'e şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ihracat treni hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve "Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın vermediği isimler arasında Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile trenin gitmediği yönünde yalan haber yapan Fox TV spikeri muhabiri ve yöneticisi de var. Peki tren yalancıları özür dileyecek mi? CHP medyası neden trenin Çin'e gitmediği yalanına sarıldı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İhracat treninin Çin'e gitmediğini iddia edenler şimdi suspus. İstanbul Halkalı'dan kalkan Çin ihracat treni, Çin'e şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ihracat treni hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve "Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın vermediği isimler arasında Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile trenin gitmediği yönünde yalan haber yapan Fox TV spikeri muhabiri ve yöneticisi de var. Peki tren yalancıları özür dileyecek mi? CHP medyası neden trenin Çin'e gitmediği yalanına sarıldı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BUNLARIN VARLIK SEBEBİ KİRLETMEK"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı:
Bunların varlık sebebi kirletmek üzerine kurulu bir haber anlayışları var. Bunların derdi haber sunmak falan değil, bunlar kirletmek ve karalamak ülkeyi sıkıntıya sokmak için orada fonlanmış gazetecilik kisvesi altında gazetecilik adı altındaki bir takım şahsiyetle. Gazetecilik bunları kabul edemez. Bir milletin onurunu ayaklar altına alıp bunu da marifet yapmış gibi zevkle sağda solda anlatan bir takım tiplerle karşı karşıyayız.
"BİZ MİLLETİMİZDEN YANAYIZ"
Zaman zaman karşılaşıyoruz bunlar bize 'yandaş' diye saldırıyorlar. Bunlar gibi yalan haber üretenler arasında olmaktansa 'yandaş' ifadesini alır öper başıma koyarım çünkü 'yandaş' dedikleri bizler ülkenin değerlerinden yanayız, milletimizden yanayız, doğrudan yanayız, haberin namusundan yanayız.
KAOS MEDYASI NEDEN TRENİN ÇİN'E GİTMEDİĞİ YALANINA SARILDI?
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: Olay o kadar vahim ki. Doğru olma ihtimali sıfır olan bir haber. Burada algıyı yönetiyorlar. Biz bunu İstanbul yerel seçimlerinden beri görüyoruz. Zaten hep aynı şeyi yapıyorlar. Sadece algı siyaseti gerçekleştiriyorlar! Olmayan şeyleri oluyormuş gibi kendi kitlelerine iletiyorlar böyle tanınmış isimlerle. Sonrasında doğru neymiş aslı astarı neymiş diye bunu araştırma zahmetine bile katlanmıyor.
ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?
Ben özür dileyecekleri kanaatinde değilim. Geçmişte zaten bunun sayısız örnekleri var.