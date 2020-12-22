KAOS MEDYASI NEDEN TRENİN ÇİN'E GİTMEDİĞİ YALANINA SARILDI?

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: Olay o kadar vahim ki. Doğru olma ihtimali sıfır olan bir haber. Burada algıyı yönetiyorlar. Biz bunu İstanbul yerel seçimlerinden beri görüyoruz. Zaten hep aynı şeyi yapıyorlar. Sadece algı siyaseti gerçekleştiriyorlar! Olmayan şeyleri oluyormuş gibi kendi kitlelerine iletiyorlar böyle tanınmış isimlerle. Sonrasında doğru neymiş aslı astarı neymiş diye bunu araştırma zahmetine bile katlanmıyor.