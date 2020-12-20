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Haberler Galeri Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

Son dakika haberi... İstanbul'dan yola çıkan Çin İhracat Trenimizin Çin'in Xi'an şehrine ulaşması, trenin ulaşımı hakkında yalan haber yapan gazete, televizyon ve sendikaları ortaya çıkardı.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 17:15
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Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

ÇİN İHRACAT TRENİNİN HALKALI VE MALTEPE'DE DURDUĞUNU YALANINI YAZAN GAZETE VE HABER SİTELERİ!
Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi, Sol Haber, Oda TV, T24, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Trabzon Habersen İl Temsilciliği, KESK Haber-Sen 2 Nolu Şubesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etti.

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Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

ÇİN İHRACAT TRENİMİZ ÇİN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞTI
4 Aralık'ta yola çıkan Çin İhracat Trenimiz 19 Aralık'ta Çin Xi'an şehrine ulaştı. Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Çin İhracat Trenimiz hakkında yalan yazan gazete ve sendikaların yalanlarından dolayı özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.

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Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

CUMHURİYET: "ÇİN'E DİYE YOLLANAN TREN HALKALI GARI'NDA ÇIKTI"
Cumhuriyet Gazetesi'nin; "Çin'e diye yollanan tren Halkalı Garı'nda çıktı" başlıklı haberinde, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Çin'e tren gönderiyoruz' diyerek törenine katıldığı, İstanbul'dan yola çıkan 'İlk ihracat treninin' Çin'e aslında gitmediği, Halkalı Garı'na geri çekildiği öğrenildi" iddia edildi.

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Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

Söz konusu haberde; "'Çin'e giderken kaybolan ilk ihracat treni…'" ifadeleri kullanıldı.

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Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

SÖZCÜ: "ÇİN'E UĞURLANDIĞI SÖYLENEN İLK İHRACAT TRENİ MALTEPE'DEN GERİ DÖNMÜŞ"
Sözcü Gazetesi'nin; "Çin'e uğurlandığı söylenen ilk ihracat treni Maltepe'den geri dönmüş" başlıklı haberinde, "Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), dün düzenlenen törenle Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı" iddia edildi.