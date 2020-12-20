Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?

ÇİN İHRACAT TRENİNİN HALKALI VE MALTEPE'DE DURDUĞUNU YALANINI YAZAN GAZETE VE HABER SİTELERİ!

Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi, Sol Haber, Oda TV, T24, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Trabzon Habersen İl Temsilciliği, KESK Haber-Sen 2 Nolu Şubesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etti.