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20 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?
Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren yalancıları özür dileyecek mi?
Son dakika haberi... İstanbul'dan yola çıkan Çin İhracat Trenimizin Çin'in Xi'an şehrine ulaşması, trenin ulaşımı hakkında yalan haber yapan gazete, televizyon ve sendikaları ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 17:15