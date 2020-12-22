Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması

RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.

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