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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyona uğraması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "RNA virüslerinde beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerie yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste meydana gelen mutasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Koca açıklamasında 'RNA virüslerinde beklenen bir durumdur' diyerek incelemelerin kısa sürede neticelendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.

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