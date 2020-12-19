İstanbul'dan yola çıkan tren Çin'e ulaştı

Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı!



Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir!#ÇinTreniNerede 📍Çin, Xi'an https://t.co/B0MTfdZNhE pic.twitter.com/QLyUXgRb2M — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) December 19, 2020



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkarak 8 bin 693 kilometre yol kat eden ilk ihracat treninin Çin'e vardığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Orta Koridor'un, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırdığı bilgisini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk ihracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni bugün Çin topraklarındadır. Bu kadar uzun süre hayali kurulan, milyarlarca insanın refahını arttıracak bu büyük projenin kalbi Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.