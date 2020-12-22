İstanbul Halkalı'dan kalkan Çin ihracat treni, Çin'e şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ihracat treni hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve "Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın vermediği isimler arasında Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile trenin gitmediği yönünde yalan haber yapan Fox TV spikeri muhabiri ve yöneticisi de var. Peki tren yalancıları özür dileyecek mi? CHP medyası neden trenin Çin'e gitmediği yalanına sarıldı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Halkalı'dan kalkan Çin ihracat treni, Çin'e şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ihracat treni hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve "Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın vermediği isimler arasında Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile trenin gitmediği yönünde yalan haber yapan Fox TV spikeri muhabiri ve yöneticisi de var. Peki tren yalancıları özür dileyecek mi? CHP medyası neden trenin Çin'e gitmediği yalanına sarıldı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.