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Son dakika: İBB'den tepki çeken araç israfı: Onlarca sıfır otomobil alındı! A Haber böyle görüntüledi

Son dakika haberine göre 'li Başkanı , sonrasında ihtiyaç fazlası dediği belediye araçlarını sergiye açıp israf vurgusu yapmıştı. Ancak İmamoğlu önceki döneme göre 3 kat daha fazla para ödeyerek yüzlerce otomobil kiraladı. Üstelik son dönemde çok sayıda sıfır araç da satın aldı. 'ye ait 'de bulunan onlarca sıfır otomobili A Haber böyle görüntüledi. Haberin detaylarını ise A Haber Emirhan Ergen canlı yayında anlattı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: İBB'den tepki çeken araç israfı: Onlarca sıfır otomobil alındı! A Haber böyle görüntüledi

Başkanı 'nun sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek `nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti. 'ye ait 'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin olması tepkilere neden oldu.

Başakşehir'de bulunan İBB'ye ait araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Sıfır olduğu belirlenen otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü. Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı`nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.


Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı.


Raporda göre döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL`ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.


Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.


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