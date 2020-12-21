Son dakika: İBB'den tepki çeken araç israfı: Onlarca sıfır otomobil alındı! A Haber böyle görüntüledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek Yenikapı Meydanı`nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti. İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin olması tepkilere neden oldu.