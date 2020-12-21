Son dakika: ABD'ye yaptırım tepkisi! Türkiye ile mücadele değil dostluk kazandırır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye ile birliktelik ve dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım. Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi" ifadelerine yer verdi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmakta. Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar; artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var."