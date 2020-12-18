CHP meclis üyeleri ise tüm sağlık çalışanlarına böyle bir hak tanınamayacağını belirterek teklife karşı çıktı. Bu nedenle başlayan tartışmada CHP meclis üyeleri Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ı tek adamlıkla suçladı ve talebin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Buna cevap veren Kaynar, "Hep meclisin yetkisini devretmesini istiyordunuz. Sosyal medyada sayılar veriyordunuz alın size fırsat verdik. Ne oldu baktınız maliyet hesabı yapılınca iddialarınız gibi sonuç çıkmayınca karşı çıkıyorsunuz" dedi.