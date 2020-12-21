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Tedbirler sonuç veriyor! Kırıkkale'de risk haritası normale dönüyor

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirlerin olumlu etkisi, ’deki yoğunluk haritasına yansıdı. Geçen haftalarda kırmızıya bürünen harita, şimdilerde normale dönmeye başladı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Tedbirler sonuç veriyor! Kırıkkale'de risk haritası normale dönüyor

'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını yüzünden binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Bu nedenle Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için uygulanan hafta içi 8, hafta sonu ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve valilikler tarafından alınan tedbirler sayesinde salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi.

Vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.

Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönmeye başladı.

Son dakika: Kırıkkale'de uygulanmaya başlandı! Koronavirüs hastaları elektronik bileklikle takip edilecek! SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE UYGULANMAYA BAŞLANDI! KORONAVİRÜS HASTALARI ELEKTRONİK BİLEKLİKLE TAKİP EDİLECEK!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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