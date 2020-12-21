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Son dakika: HDP'li Leyla Güven'e hapis cezası! Terör soruşturmasında...

Son dakika haberleri... 'den vekilliği düşürülen 'e verilen ceza açıklandı. HDP'li Leyla Güven, soruşturması kapsamında 'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: HDP'li Leyla Güven'e hapis cezası! Terör soruşturmasında...

HDP'den vekilliği düşürülen Leyla Güven'e verilen ceza açıklandı.

Son dakika: HDPli Leyla Güvenin cezası belli oldu SON DAKİKA: HDP'Lİ LEYLA GÜVEN'İN CEZASI BELLİ OLDU

HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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