HDP Grup Başkanvekilinden skandal sözler: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz

SUÇ VE CEZALAR ŞAHSİDİR

Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz. Onlar evlatlarını kaybetmişse o anne ve babanın suçu yoktur. Bir suç varsa ölenin kimlğinde, suç ve cezalar şahsidir. Sizi hukuken düşünmeye davet ediyorum.

İnsancıl hukukla düşünmeye davet ediyorum. Bir ülkenin yarısını ötekileştirerek suçlu göstererek hiç kimse amacına ulaşamaz. Sizi aklı selime davet ediyorum."

"YARASI OLAN GOCUNUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili ortaya konuşulan sözlerin HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur." sözleriyle karşılık verdi.

Kürsüye çıkan Akbaşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara dikkat çekmesinin ardından HDP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.