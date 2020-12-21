Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında rahatsızlandı!

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan doktorlar Oktay'a müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dakikalar sonra kürsüye döndü. Açıklamasında ise, 'uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum' dedi.

KÜRSÜYE GERİ DÖNDÜ

A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında bilgi verdi.

İşte Ayhan'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumu gayet iyi. Ödül töreninde kürsüye geri döndü. Doktorları da kendilerine uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir rahatsızlık geçirdiğini ifade etti. Oktay, Milli Siber Güvelik Zirvesi'nde konuşma yapıyordu. Konuşmasının son kısmında kürsüde konuşurken rahatsızlandı ve bu sırada korumaları kendisine yardımcı oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan sağlık ekipleri salonun arka kısmında Oktay'a müdahale etti. Oktay, bir süre dinlendirilirken, gerekli sağlık desteği verildikten sonra programının ödül kısmında sağlıklı bir şekilde kürsüye çıktı. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim.