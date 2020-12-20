Son dakika: Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde patlama: Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi





TÜM GÖREVLİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU



Soruşturmayı yürüten savcılar ise yangının çıktığı ünitede görev yapanların yanı sıra olay günü hastanede bulunan doktor, hemşire ve diğer personellerin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan personellerin, soruşturmayı yürüten savcılara yangın öncesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenildi.



BAKANLAR İNCELEME YAPTI



Büyük üzüntüye yol açan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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