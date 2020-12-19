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Gaziantep’te patlamanın olduğu ve 8 kişinin hayatını kaybettiği hastaneden ilk görüntü

'te Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi. Patlamanın olduğu hastaneden ilk görüntü geldi. Görüntülerde yaşanan dehşetin boyutu gözler önüne seriliyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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'te özel bir hastanede oksijen patlaması sebebiyle çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti. sonrası hayatını kaybedenlerin bulunduğu servis katı ilk kez görüntülendi.

NELER YAŞANDI?

Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir."

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