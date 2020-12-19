İş Güvenliği Uzmanı Oğün Şimşek'in açıklamaları:

"Basınçlı kaplar ile ilgili 2007 yılında yayınlanan bir bülten var. Burada uyulması gereken tüm kurallar sıralanmış durumda. Kaza nedenleri olay yeri incelemeden sonra ortay çıkacak. Ancak o zaman doğru şekilde bir yorum yapabiliriz. Ancak Kaza nedenleri ile ilgili bazı şeyler söyleyebiliriz.