'TEKNİK HATA OLABİLİR'

Göbeklioğlu Medikal Firması'nın sahibi Alp Göbeklioğlu da "Bu makinelerin uluslararası standartlara göre üretilmiş olması gerekir. Bu makinelerde yüksek hassasiyete sahip sensörlerin olması şarttır. Makine ısındığında sistem uyarı verir. Bunlar bakanlık tarafından çok sık denetlenir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir" diye konuştu.