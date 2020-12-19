Gaziantep Valisi Gül patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüştü
Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül, hastanedeki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü. Gül, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
YAŞAM İHA
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Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.