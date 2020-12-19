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Gaziantep Valisi Gül patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüştü

Son dakika haberleri... Valisi , hastanedeki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü. Gül, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Gaziantep Valisi Gül patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüştü

Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.

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