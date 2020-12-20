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DHKP-C'den alçak plan! Başkan Erdoğan'ın evinin yakınında yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Başkan 'ın 'daki evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı. Konuyla ilgili yapılan soruşturma sonucu kritik ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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DHKP-C'den alçak plan! Başkan Erdoğan'ın evinin yakınında yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Başkan 'ın 'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı.

Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Başkan Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve ile 'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Başkan Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR

'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Başkan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.

ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.

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