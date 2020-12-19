19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarih verdi

Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarih verdi

Son dakika haberine göre Kurulu Üyesi Prof. Dr. , uzaktan eğitimin 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, ikinci dönem yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılabileceğini belirtti. İlhan, "Ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarih verdi

Bakanlığı, uzaktan eğitimin 2020- 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Kurulu üyesi Prof. Dr. , yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yaparak, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Geldiğimiz noktada elbette okulların açılıp açılmayacağını değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.



'VAKALARIN YOĞUN OLMADIĞI İLLERDE BAŞLAYABİLİR'
Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.



'ARA TATİLDEN SONRA PEYDERPEY AÇMAK DOĞRU'
Aşılama şemasında öğretmenlerin ikinci öncelikli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. İlhan, "Öğretmenlerin aşılanması yoluyla eğitimde daha olumlu bir ortam oluşturulabilir düşüncesindeyim. EBA zaten devam edecek, çocukların okula gelmesi zaten zorunlu tutulmuyor, biliyorsunuz. Vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra onlar da yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü EBA üzerinden olabilir, haftada belli günler gidilebilir. Eylül-Ekim ayındaki süreç tekrar devam edebilir. Yılbaşından sonra değerlendirilip ara tatilden sonra okulları peyderpey açmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Aşılama da başlayacak, kısıtlamalarımız da etkisini gösteriyor, daha olumlu bir tablo olacağını düşünüyorum şubat başında" ifadesini kullandı.



ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Prof. Dr. İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar... MEB SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SINAVLAR...
Son dakika: Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? SON DAKİKA: UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK? İKİNCİ DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan... MEB SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ AÇIKLANDI MI? UZAKTAN...
Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Kaldığımız yerden devam edeceğiz SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM GENELGESİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA