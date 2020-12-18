Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav takvimi belli oldu. 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihi için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar...