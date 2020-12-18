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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okullar için gelecek açıklama bekleniyordu. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler uzaktan eğitimine devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 21:38
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav takvimi belli oldu. 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihi için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR AÇILACAK MI?
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. Yapılan açıklamada, '25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.' denildi.
Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.İşte açıklamanın tamamı:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.' denildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
"Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek."