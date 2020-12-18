Son dakika: Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Son dakika haberi... Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi üzerine 81 il genelinde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Daha önceki yapılan açıklamada, uzaktan eğitimin yıl sonuna kadar süreceği duyurulmuştu. MEB'in yeni duyurusunun ardından uzaktan eğitimin hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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