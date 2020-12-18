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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? Son dakika: Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? Son dakika haberi... Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi üzerine 81 il genelinde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Daha önceki yapılan açıklamada, uzaktan eğitimin yıl sonuna kadar süreceği duyurulmuştu. MEB'in yeni duyurusunun ardından uzaktan eğitimin hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:29
Son dakika... Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, covid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçmişti. Alınan karar gereğince, uzaktan eğitimin yıl sonuna kadar süreceği duyurulmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni duyuru ile uzaktan eğitimin planı açıklandı. Peki, uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İkinci dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceği açıklamasının ardından ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Ancak yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere göre, yüz yüze eğitime geçiş planının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdekibir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.